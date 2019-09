Envolée du pétrole, repli du luxe Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5672 PTS

Objectif de cours : 5610 PTS

La bourse de Paris et les autres places européennes ont débuté la semaine dans le rouge, après les attaques orchestrées par des drones sur les installations pétrolières saoudiennes qui ont brièvement fait bondir l’or noir de près de 20%. Le WTI et le Brent progressent encore de 8% en moyenne. Les valeurs du luxe pâtissent également de possibles nouveaux droits de douane entre l’Union européenne et les Etats-Unis, en réponse aux aides publiques accordées à Airbus. Airbus décroche de 4.2%, LVHM cède 2.37. A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.61% à 5621 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.5%. Seule statistique au programme, l’indice Empire State manufacturier sera publié à 14h30. La production industrielle chinoise est ressortie en hausse de seulement 4.4% (consensus 5.2% et les ventes au détail ont progressé de 7.5% contre 7.9% attendu. Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation dans l’attente de la Fed mais ne donne pour le moment pas de réel signe de faiblesse. La zone des 5610 points engendre actuellement une réaction positive et seul son enfoncement ouvrirait la voie à des dégagements plus marqués en direction des 5590 points voire 5560 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.