L'optimisme perdure

Opinion : Positive au dessus de 4539 PTS

Objectif de cours : 4650 PTS

Après Moderna lundi dernier, c'était au tour de Novavacs, d'annoncer des tests "prometteurs" susceptibles de déboucher sur un vaccin contre le Coronavirus.

Ces espoirs ont entretenu la tendance hier en Europe, à l'image du CAC40 qui a terminé en forte hausse de 1.46% à 4606 points (+2.15% lundi).

L'appétit pour le risque est ainsi resté intact, le marché pariant parallèlement sur une reprise de l'activité économique, suite au déconfinement. Fermés lundi pour le "Memorial Day", les indices américains ont également terminé en nette hausse malgré les tensions persistantes entre la Chine et les Etats-Unis. Portés notamment par les financières, les valeurs industrielles et celles liées au tourisme, le Dow Jones a gagné 2.17% à 24995 points, le S&P500 s'est adjugé 1.23% à 2991 points tandis que le Nasdaq100 a perdu 0.26%.



La hausse devrait perdurer ce matin à Paris, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.5%, après l'annonce d'un nouveau plan de relance de 1100 milliards de dollars au Japon. En données horaires, comme évoqué hier, la dynamique demeure clairement positive au-dessus des 4539 points, borne basse d'un gap laissé ouvert mardi et correspondant par ailleurs à la moyenne mobile à 20 heures. Les 4650 points restent pour le moment en ligne de mire.





Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

