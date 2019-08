La pression vendeuse ne lâche pas Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5310 PTS

Objectif de cours : 5230 PTS





En cette journée de compensation des options et des futures, les investisseurs suivront à 14h30 les permis de construire, les mises en chantier, puis à 16h, l’indice de confiance de l’Université du Michigan. Les premiers échanges hors marché indiquent une hausse de 0,2%.



Graphiquement, en données horaires, les cours viennent de se maintenir au-dessus du support des 5230 points, même si dans la journée, une extension baissière s’est produite vers 5170 points. L’orientation négative de la moyenne mobile 20 heures rajoute de la pression technique à la configuration. A court terme, il faudra une relance au-delà des 5310 points pour neutraliser le mouvement actuel. Un maintien des cours sous les 5270 points laisserait intacte la possibilité d’aller chercher, à nouveau, la cible inférieure des 5170 points.

