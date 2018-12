La semaine commence mal Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 10/12/2018 | 08:02

Opinion : Négative sous les 4900 PTS

Objectif de cours : 4778 PTS





Les indices américains ont quant à eux décroché en deuxième partie de séance, pénalisés par



Aujourd'hui, les dégagements devraient donc reprendre en Europe, comme le suggèrent les contrats futures (-0.7%) pour le CAC40.



Graphiquement, le marché parisien devrait tester à l'ouverture ses plus bas de jeudi. Cette zone de cours devra de nouveau engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite des dégagements en direction des 4730/4700 points. Malgré le redressement des cours pétroliers vendredi, après l'annonce par l'Opep d'une baisse de leur production de 1,2 million de barils par jour (mbj), la bourse de Paris a nettement réduit ses gain en fin de journée et clôturé en hausse de 0.68% à 4813 points.Les indices américains ont quant à eux décroché en deuxième partie de séance, pénalisés par les tensions commerciales persistantes , alors que D. Trump a averti qu'il augmenterait à 25% les droits de douanes sur 200 milliards de produits chinois si les négociations n'aboutissaient pas d'ici 90 jours. Les opérateurs ont aussi sanctionné un rapport mensuel sur l'emploi sous les attentes, avec un taux de chômage inchangé à 3.7% mais seulement 155K créations d'emplois contre 198K attendu. Le Dow Jones a clôturé en forte baisse de 2.24% à 24389 points, le S&P500 a cédé 2.33% à 2633 points et le Nasdaq100 a perdu 3.3%.Aujourd'hui, les dégagements devraient donc reprendre en Europe, comme le suggèrent les contrats futures (-0.7%) pour le CAC40.Graphiquement, le marché parisien devrait tester à l'ouverture ses plus bas de jeudi. Cette zone de cours devra de nouveau engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite des dégagements en direction des 4730/4700 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CARREFOUR 14.67 0.62% SANOFI 76.91 0.47% SODEXO 88.52 0.34% L'ORÉAL 206.5 0.24% VALEO 24.25 -3.19% ARCELORMITTAL 18.57 -3.77% RENAULT 55.28 -3.98% PEUGEOT 17.2 -3.99% TECHNIPFMC 18.26 -4.57% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.