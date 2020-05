Le CAC40 garde le cap en attendant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 26/05/2020 | 11:09

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4580 PTS/ 4611 PTS

Porté une nouvelle fois par la réouverture de l’économie, laquelle laisse espérer un redémarrage rapide de l’activité, le CAC40 a ouvert en gap haussier ce matin, ralliant dès les premiers échanges les 4600 points.

Wall-Street, qui était fermée hier pour le « Memorial Day », devrait débuter la semaine sur un gain de l’ordre de 2%.



Au niveau de la macroéconomie, les opérateurs prendront connaissance à 15h de l’indice Case Shiller des prix immobiliers puis à 16h, des ventes de logements neufs (consensus 492K) ainsi que de l’indice du Conference Board, anticipé à 87.1.



Du côté des valeurs, Unibail Rodamco a pris la tête du palmarès (+8.8%), suivie par Accor (+6.9%) et Safran (+6.4%). Les valeurs à caractère plus défensif ferment la marche, à l’image d’Air Liquide (-1.1%) ou Orange qui perd 1%.



L'indice parisien progresse actuellement de 1.4% à 4603 points. Techniquement, pas de changement, le CAC40 confirme ses bonnes dispositions. La dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 4539 points, cours de clôture de la veille. A très court terme, le sens de sortie des 4580/4611 points permettra de mettre à profit une poursuite du mouvement en cours en direction des 4650 points ou au contraire, le comblement du gap laissé ouvert ce matin.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.