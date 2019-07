Le CAC40 piétine Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Cet après midi, les opérateurs resteront concentrés sur la microéconomie puisque qu'aucune statistique économique importante ne sera publiée.



Graphiquement, en données horaires, peu de changement, les cours se maintiennent au-delà du gap des 5556 points. Néanmoins, ces derniers ont trouvé un obstacle au contact de la moyenne mobile des 20 heures qui donne un premier signe de fragilisation. Son croisement avec la moyenne 50 heures pourrait accentuer la phase de consolidation. Il faudrait un repli marqué sous le gap (5545 points) pour neutraliser la configuration actuelle.



