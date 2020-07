Le CAC40 reprend son souffle en l'absence de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 03/07/2020 | 11:42

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4960 PTS/ 5072 PTS

Alors que Wall-Street restera fermée aujourd'hui pour l'Independence Day, la bourse de Paris marque une pause, après un bond de 2.5% hier.

Les opérateurs avaient notamment salué les chiffres sur l'emploi américain bien meilleurs que prévu. Le taux de chômage est retombé à 11.1% contre 13.3% le mois dernier) et 4800K emplois ont été créés sur la période (consensus 3037K). Pénalisé par l'automobile et les banques, le CAC40 recule désormais de 0.3% à 5034 points, malgré un indice PMI services supérieur aux attentes en zone euro (48.3 contre 47.3 anticipé). Aucune statistique n'est au programme en deuxième partie de séance. Techniquement, le marché parisien demeure non loin de ses plus hauts d'hier et conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 4960 points. On suivra désormais la sortie des 4930/5072 points pour mettre à profit une poursuite du rebond en direction des 5105/5138 points ou au contraire, un retour vers la borne basse du range.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.