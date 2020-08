Le CAC40 tutoie les 4900 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4850 PTS/ 4900 PTS

Dans le sillage de Wall-Street et de la bonne orientation des valeurs automobiles, le CAC40 poursuit ce matin son mouvement de reprise ce matin,, avec une progression actuelle de 0.49% à 4899 points.

Renault, Société Générale et Peugeot ont pris la tête du palmarès, avec des performances respectives de 5%, 3.9% et 3.8%. A l’opposé, on retrouve Wordline (-2.4%) et Dassault Systèmes (-2.1%). La tendance reste également soutenue par les espoirs d’un nouveau plan de relance de 1000 milliards de dollars aux Etats-Unis mais les craintes sanitaires demeurent aussi en toile de fond, tout comme les tensions entre Pékin et Washington. Outre-Atlantique, les indices américains sont pour le moment attendus en légère baisse de l’ordre de 0.15%. Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise et tente actuellement de s’affranchir de la zone des 4900 points. Le débordement de cette zone serait de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 4977 points.

