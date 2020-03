Les mesures de soutien rassurent Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 24/03/2020 | 10:43

Après la forte correction de ces dernières semaines, suite à la propagation rapide du coronavirus à travers le globe, les places financières tentent de reprendre quelques couleurs. Les opérateurs ont pris note de la dégradation des perspectives économiques à l'échelle mondiale, à l'image de la chute de l'activité des services en zone euro (PMI à 28.4 contre 52.6 précédemment) mais les mesures fortes de soutien annoncées par les banques centrales et des gouvernements apaisent quelque peu le climat ambiant et favorisent quelques achats à bon compte.

La volatilité devrait néanmoins perdurer dans les semaines à venir, dans l'attente des informations au sujet de la pandémie.



Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique baissière en données journalières sous les 4600 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours. A court terme, ce dernier tente de rebondir après avoir tuttoyé les 3600 points. Le débordement des 4120 points en clôture serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 4400 points dans un premier temps voire 4600 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SAFRAN 68.98 20.93% ARCELORMITTAL 8.54 18.56% AXA 15.81 17.56% RENAULT 17.966 17.53% LEGRAND 58.52 16.67% DANONE 54.92 -1.65% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.