Les tensions commerciales pèsent sur la tendance

Les négociations entre Pékin et Washington s'enlisent et le président américain a annoncé l'instauration de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises pas encore taxées. Elles le seront à hauteur de 10% dans un premier temps, à compter du 1er septembre prochain.



Ravivant ainsi les craintes sur la croissance mondiale, bon nombre de valeurs ont corrigé sur la semaine écoulée, les valeurs liées aux matériaux de base, les cycles et les technologiques. ArcelorMittal décroche de 12%, Peugeot perd 9.5%, STM 9.2%. Les pétrolières sont également pénalisées à l'image de Technip (-8.9%) ou Total -6.9%.



Graphiquement, la configuration se dégrade sensiblement. La dynamique apparaît baissière sous les 5490 points, avec des objectifs fixés vers 5260 points voire 5200 points par extension, plus bas de juin dernier en clôture.

