Nouveau gap haussier dans le sillage de Wall-Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4619 PTS/ 4800 PTS

Porté par les espoirs de reprise et l'annonce l'annonce d'un plan de relance européen de 750 milliards d'euros, le CAC40 a aligné une troisième séance consécutive de forte hausse hier et clôturé sur un gain de 1.79% à 4688 points hier.



En ordre dispersé à la cloche parisienne, avec le repli des valeurs technologiques, les indices américains ont accéléré à la hausse en fin de journée, malgré les commentaires plus pessimistes de la Fed, laquelle indique que les perspectives pour l'économie américaine étaient "très incertaines".

Le Dow Jones a terminé en hausse de 2.21% à 25548 points, le S&P500 a gagné 1.48% à 3036 points et le Nasdaq100 0.55%. Aujourd'hui, tandis que les relations entre la Chine et les Etats-Unis continuent à se dégrader, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée et ouvrir en hausse de 0.9%.

La séance s'annonce chargée en termes de publications macroéconomiques, avec notamment les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, le PIB américain, les commandes de biens durables, les promesses de ventes de logements et les stocks pétroliers. Graphiquement, la tendance demeure clairement positive au-dessus des 4573 points voire au-dessus des 4619 points. L'indice devrait ouvrir au-dessus des 4719 points par l'intermédiaire d'un nouveau gap. Une préservation de ce seuil serait de bon augure pour le ralliement des 4750 points voire 4800 points par extension.

