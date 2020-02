Nouvelle séance de forte baisse en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5526 PTS/ 5708 PTS

Suite à la retombée de Wall-Street hier et au repli des places asiatiques ce matin, avec les craintes persistantes sur le coronavirus, le CAC40 a ouvert en large gap baissier ce matin et tuttoyé à quelques points ses plus bas de la veille.

L’indice parisien reprend désormais un peu de hauteur et cède actuellement 1.6% à 5593 points.

Les valeurs défensives soutiennent la tendance, à l’image d’Engie (+4.4%) ou Carrefour (+2%). A l’opposé, les financières et les technologiques sont très mal orientées. Crédit Agricole et STM cèdent 4%, Arcelor 3.9%, Renault 3.5% et Société Générale 3%.



Du côté des statistiques, les commandes de biens durables seront publiées à 14h30 (consensus -1.5%), le PIB est attendu à +2.1% et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 211K. A 16h, les opérateurs prendront connaissance des promesses de ventes de logements, anticipées en hausse de 2.8%. Outre-Atlantique, les contrats futures reculent de près de 1%.



En données horaires, pas de changement, la dynamique est baissière sous les 5708 points, plus hauts de la veille. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait une reprise technique en direction des 5780 points plus 5828 points.

