Nouvelle séance de hausse après Wall-Street

Opinion : Positive au dessus de 4795 PTS

Objectif de cours : 5000 PTS

Après une incursion sous les 4800 points hier matin, le CAC40 est rapidement repassé dans le vert, porté notamment par les valeurs financières, alors que le Congrès américain serait prêt à assouplir la « Volcker rule » qui garantit la séparation des activités bancaires.

L’indice CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.97% à 4918 points.



Outre-Atlantique, en légère baisse à la cloche parisienne, les indices américains ont ensuite repris une pente ascendante, soutenus également par des statistiques globalement meilleures que prévu. Le PIB était conforme aux attentes à -5% au premier trimestre, les commandes de biens durables progressent de 15.8% et les stocks de commerce de gros reculent de 1.2%. Seules les inscriptions hebdomadaires au chômage ont déçu (1480K contre 1320K attendu).

Le Dow Jones a terminé en hausse de 1.18% à 25746 points , le S&P500 a gagné 1.1% à 3084 points et le Nasdaq100 0.99%.



Aujourd’hui pour cette dernière séance de la semaine, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 1.3%. Comme évoqué hier, l’indice parisien a amorcé une reprise technique dans la zone des 4800 points. Le débordement des 4950 points devrait ouvrir la voie aux 5000/5050 points.

