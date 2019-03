Rebond après quatre jours de baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5210 PTS/ 5310 PTS



L’indice parisien s’adjuge désormais 0.51% à 5287 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.5%.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 13h30 des permis de construire et des mises en chantier puis à 14h, de l’indice Case Shiller des prix immobiliers, anticipé en hausse de 4.3%. Viendront ensuite l’indice du Conference Board et l’indice manufacturier de Richmond à 15h.



D’un point de vue graphique, l’indice CAC40 amorce une reprise technique et pourrait prochainement se heurter à la zone des 5300/5310 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 jours. Seul le dépassement de cette zone de cours permettrait d’anticiper une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 5350 points.

