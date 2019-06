Repli attendu après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 12/06/2019 | 08:00

Opinion : Négative sous les 5450 PTS

Objectif de cours : 5350 PTS



L'indice parisien a toutefois réduit son avance en fin de journée, avec la lourdeur de Wall-Street, clôturant finalement en hausse de 0.48% à 5408 points.



Malgré l'annonce de nouvelles mesures de relance en Chine qui avait soutenu l'appétit pour le risque en début de séance, les indices américains ont terminé en ordre dispersé, pénalisés notamment par les valeurs industrielles. La tendance a également été alourdie par l'enlisement des négociations commerciales avec Pékin, qui se dit prêt à répondre fermement si les Etats-Unis persistent à durcir leur position.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.05% à 26049 points, après 6 séances consécutives de hausse. Le S&P500 a cédé 0.04% à 2886 points et le Nasdaq100 a gagné 0.16%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait donc subir quelques dégagements, comme le suggèrent les contrats futures en repli de 0.5%.

En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 5400 points. Toutefois, l'enfoncement de cette zone de cours militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5350 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Profitant une nouvelle fois de l'apaisement apparent des tensions commerciales (avec le récent accord entre le Mexique et les Etats-Unis) et des espoirs de baisse des taux par la Fed, le CAC40 a gagné du terrain hier, à la faveur de la hausse des valeurs minières et de l'automobile.L'indice parisien a toutefois réduit son avance en fin de journée, avec la lourdeur de Wall-Street, clôturant finalement en hausse de 0.48% à 5408 points.Malgré l'annonce de nouvelles mesures de relance en Chine qui avait soutenu l'appétit pour le risque en début de séance, les indices américains ont terminé en ordre dispersé, pénalisés notamment par les valeurs industrielles. La tendance a également été alourdie par l'enlisement des négociations commerciales avec Pékin, qui se dit prêt à répondre fermement si les Etats-Unis persistent à durcir leur position.Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.05% à 26049 points, après 6 séances consécutives de hausse. Le S&P500 a cédé 0.04% à 2886 points et le Nasdaq100 a gagné 0.16%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait donc subir quelques dégagements, comme le suggèrent les contrats futures en repli de 0.5%.En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 5400 points. Toutefois, l'enfoncement de cette zone de cours militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5350 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 WORLDLINE 60.5 1.68% VIVENDI 24.47 1.12% SANOFI 76.53 0.57% LEGRAND 63.2 0.38% L'ORÉAL 246.5 0.37% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 135.175 -1.58% ARCELORMITTAL 14.776 -1.59% TOTAL 47.475 -1.65% CAPGEMINI 99.08 -1.80% TECHNIPFMC 19.815 -2.72% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.