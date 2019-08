Retour sur les 5400 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 28/08/2019 | 08:02

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5350 PTS/ 5400 PTS



L’indice CAC40 a ainsi clôturé en hausse de 0.67% à 5387 points. Technip a progressé de 5.6% après avoir annoncé un projet de scission en deux entreprises cotées. Peugeot a gagné 2.7% et Renault 1.6%. Le luxe était également bien orienté, à l’image de L’Oréal (+2.3%) ou LVMH (+1.7%).



Aux Etats-Unis, les indices ont finalement cédé du terrain, avec les signaux contradictoires envoyés par Washington et Pékin, les investisseurs s'inquiétant par ailleurs de l'inversion de la courbe des taux, élément souvent précurseur d'une récession. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.47% à 25778 points, le S&P500 a cédé 0.32% à 2869 points et le Nasdaq100 0.12%.



Ce matin, le marché parisien devrait ouvrir sur une note hésitante.



Graphiquement, le CAC40 a confirmé son mouvement de reprise revenant à proximité des 5380 points (moyenne mobile à 50 heures). Au-dessus des 5400 points, plus hauts de la veille, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 5440/5455 points. Un biais haussier restera pour le moment privilégié au-dessus des 5350 points. L’élan haussier s’est poursuivi hier en Europe, dans l’espoir d’une reprise des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Le secteur automobile était également à l’honneur après l’annonce par le Conseil d’Etat chinois de mesures destinées à relancer la consommation et l’achat de véhicules.L’indice CAC40 a ainsi clôturé en hausse de 0.67% à 5387 points. Technip a progressé de 5.6% après avoir annoncé un projet de scission en deux entreprises cotées. Peugeot a gagné 2.7% et Renault 1.6%. Le luxe était également bien orienté, à l’image de L’Oréal (+2.3%) ou LVMH (+1.7%).Aux Etats-Unis, les indices ont finalement cédé du terrain, avec les signaux contradictoires envoyés par Washington et Pékin, les investisseurs s'inquiétant par ailleurs de l'inversion de la courbe des taux, élément souvent précurseur d'une récession. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.47% à 25778 points, le S&P500 a cédé 0.32% à 2869 points et le Nasdaq100 0.12%.Ce matin, le marché parisien devrait ouvrir sur une note hésitante.Graphiquement, le CAC40 a confirmé son mouvement de reprise revenant à proximité des 5380 points (moyenne mobile à 50 heures). Au-dessus des 5400 points, plus hauts de la veille, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 5440/5455 points. Un biais haussier restera pour le moment privilégié au-dessus des 5350 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 L'ORÉAL 245.4 0.53% ORANGE 13.545 0.18% LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE 353.45 -1.78% SAFRAN 125.85 -1.87% CAPGEMINI SE 105.35 -1.95% AXA 20.6 -3.08% THALES 102.7 -3.20% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.