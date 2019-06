Sans tendance à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5350 PTS/ 5395 PTS



Après un début de séance baissier et un retour dans le vert à l’heure du déjeuner, le CAC40 avait oscillé au sein d’une étroite fourchette de cotation comprise entre 5370 et 5385 points.

Les pétrolières et l'automobile ont soutenu le courant acheteur, contrairement aux défensives qui figuraient parmi les plus fortes baisses.



Les indices américains ont quant à eux conservé un biais haussier, avec le pétrole et les anticipations de baisse des taux aux Etats-Unis. Le Dow Jones a gagné 0.39% à 26107 points, le S&P500 s'est adjugé 0.41% à 2892 points et le Nasdaq100 0.51%.



Ce matin, l’indice parisien devrait débuter la séance à proximité de l'équilibre.



D'un point de vue technique, la consolidation horizontale perdure. On continuera de surveiller la sortie des 5350/5395 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le haut de cette zone devrait donner l'élan nécessaire à l'indice pour rallier rapidement les 5450 points. Dans le cas contraire, sous les 5350 points, on devrait assister à l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 5300 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures.

