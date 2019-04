Sans tendance après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5565 PTS/ 5600 PTS





Les indices américains ont quant à eux opté pour la prudence, avec des publications de résultats contrastées (Boeing +0.4% et Caterpillar -3%), d’autant plus à l’approche des chiffres des géants Microsoft et Facebook qui étaient attendus après la clôture.

Le Dow Jones a ainsi terminé en baisse de 0.22% à 26597 points, le S&P500 a également cédé 0.22% à 2927 points et le Nasdaq100 a perdu 0.34%.



Après bourse, Facebook, a annoncé des résultats supérieurs aux attentes, le titre grimpait de 10% dans les échanges électroniques. Quant à Microsoft, la publication a rassuré, la valeur s’inscrivait en hausse de plus de 4%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre.



