Tentative d'accumulation graphique Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 03/01/2019 | 10:27





Dans un tel environnement, les indices évoluent largement en territoire négatif dès les premières sessions 2019.

Les semi-conducteurs, à l’image de STM qui cède plus de 7% au lendemain du profit warning d’Apple, et les équipementiers, souffrent toujours de sorties massives des investisseurs. Les perdants de 2018 montrent encore beaucoup d'inconstance à l’entame de la nouvelle année.



Graphiquement, la configuration se veut fragilisée par l’orientation négative des moyennes mobiles, empêchant de véritables rebonds techniques durables. La volatilité domine donc le comportement du CAC40, situation validée par de nombreux gaps « daily ». Depuis quelques séances, l’indice parisien tente de construire une zone d’accumulation avec comme base le support des 4560 points. La première cible haussière se situe à 4750 points, correspondant à un gap résiduel récent.

Pour neutraliser la tendance de fond baissière, il faudrait un retour au-delà des 4925 points, qui avait été testé lors d’un pullback en décembre dernier.



Sur le plan économique, les tensions persistent en ce début 2019. Après des statistiques décevantes, en provenance de la Chine, qui viennent confirmer les perspectives de ralentissement de l’économie mondiale, c’est l’écosystème d’Apple qui se trouve frappé par un avertissement historique de la société de Cupertino.Dans un tel environnement, les indices évoluent largement en territoire négatif dès les premières sessions 2019.Les semi-conducteurs, à l’image de STM qui cède plus de 7% au lendemain du profit warning d’Apple, et les équipementiers, souffrent toujours de sorties massives des investisseurs. Les perdants de 2018 montrent encore beaucoup d'inconstance à l’entame de la nouvelle année.Graphiquement, la configuration se veut fragilisée par l’orientation négative des moyennes mobiles, empêchant de véritables rebonds techniques durables. La volatilité domine donc le comportement du CAC40, situation validée par de nombreux gaps « daily ». Depuis quelques séances, l’indice parisien tente de construire une zone d’accumulation avec comme base le support des 4560 points. La première cible haussière se situe à 4750 points, correspondant à un gap résiduel récent.Pour neutraliser la tendance de fond baissière, il faudrait un retour au-delà des 4925 points, qui avait été testé lors d’un pullback en décembre dernier.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CARREFOUR 14.965 1.94% ORANGE 14.18 0.60% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 133.3 0.51% DANONE 61.09 0.08% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 27.44 0.05% CAPGEMINI 79.8 -5.29% ATOS SE 67.98 -5.29% KERING 380.7 -5.49% DASSAULT SYSTÈMES 96.28 -6.39% STMICROELECTRONICS 10.735 -11.61% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.