Tentative de stabilisation dans les premiers échanges

Opinion : Négative sous les 4265 PTS

Objectif de cours : 4122 PTS

En dépit de statistiques meilleures que prévu aux Etats-Unis, avec une enquête ADP à -27K contre -150K attendu et ISM manufacturier à 49.1(consensus 44.9), la bourse de Paris et les autres places européennes ont terminé à leur plus bas du jour hier. L'aversion au risque a resurgi, les opérateurs restant inquiets de la propagation du Covid-19 aux Etats-Unis.

Exception faite de Vivendi qui a gagné 2.1%, toutes les composantes de l'indice parisien ont cédé du terrain et le CAC40 a clôturé en forte baisse de 4.3% à 4207 points.



Wall-Street a également décroché, le Dow Jones a cédé 4.44% à 20944 points, le S&P500 a perdu 4.41% à 2471 points et le Nasdaq100 4.19%.



Aujourd'hui, le CAC40 est néanmoins attendu à proximité de l'équilibre, alors que D. Trump a déclaré qu'un accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite étaient imminent pour calmer la chute des cours pétroliers. La Fed a également assoupli les règles de comptabilité pour les actifs très sûrs des banques, mesure destinée à stimuler le crédit à la consommation et aux entreprises.



Graphiquement, la dynamique est baissière en données horaires sous les 4265 points, borne basse d'un gap laissé ouvert hier. Sous ce niveau, nous maintenons un biais baissier avec les 4122 points comme premier objectif.

