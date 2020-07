Toujours préoccupé par la crise sanitaire Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5010 PTS

Objectif de cours : 4867 PTS

Après avoir passé la majeure partie de la séance en légère hausse, le CAC40 a subi de vifs dégagements hier en fin de journée, dans le sillage du repli de Wall-Street, pour finalement clôturer en baisse de 1.21% à 4921 points.



Les indices américains, qui avaient ouvert en territoire positif, ont en effet rapidement décroché, rattrapés par les craintes sanitaires, alors que le nombre de contaminations continue de battre des records, notamment dans les Etats du sud.

Le Dow Jones a terminé en repli de 1.39% à 25706 points (plus haut à 26103 points). Le S&P500 a perdu 0.56% à 3152 points et le Nasdaq100 a quant à lui engrangé 0.82%.



Ce matin, c'est encore du rouge qui se profile en Europe, le contrat Future CAC40 cédant actuellement 0.35%.



En données horaires, la dynamique est baissière sous la zone des 5000/5010 points. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 4867 points voire 4795/4800 points par extension.

Laurent Polsinelli

