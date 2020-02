Vers une quatrième séance consécutive de hausse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6000 PTS/ 6050 PTS

La bourse de Paris est bien partie pour aligner une quatrième séance consécutive de hausse, à la faveur des records de Wall-Street hier et de la réduction de moitié par la Chine des droits de douane sur plus de 1700 produits importés des Etats-Unis.

Après un plus haut à 6050 points en début de journée, le CAC40 progresse désormais de 0.69% à 6026 points.

Du côté des valeurs, ArcelorMittal s'envole de 10.9% après ses résultats, et Renault rebondit de 3.8%, tandis que les publications de Dassault Systemes ont déçu (-1.7%).



Outre-Atlantique, les contrats futures sont en hausse de 0.3%.

Concernant les statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, ainsi que la productivité, attendue en hausse de 1.6%. En données horaires, le CAC40 reste en phase de rebond et conserve un biais haussier au-dessus des 6000 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5960 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures.

