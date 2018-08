CAC40 : Meilleurs auspices pour la rentrée Envoyer par e-mail :

Au niveau de la microéconomie, les résultats trimestriels ont une fois de plus rassuré les opérateurs, dépassant largement les attentes les plus optimistes. Aux Etats-Unis, plus de 83% des sociétés ont publié au-dessus du consensus concernant les bénéfices et 72% pour les ventes. Les bénéfices ressortent en hausse moyenne de plus de 25.5% (contre 20% prévu initialement). En Europe, les performances sont légèrement inférieures, avec par exemple 73% des sociétés du CAC40 qui ont dépassé les attentes pour les bénéfices.

Outre-Atlantique, cette performance exceptionnelle reste largement liée à la baisse d’impôts des sociétés de 35% à 21%. Les tensions commerciales permanentes entre Washington et Pékin ont toutefois limité les gains liés à ces publications en bourse.



Après l’instauration de barrières douanières sur l’acier et l’aluminium, les produits chinois taxés à hauteur de 25% pour 50 milliards de dollars, engendrant une riposte chinoise, le calme pourrait progressivement revenir avec la réouverture du dialogue entre Pékin et Washington. Les prochaines tractations entre les deux superpuissances devraient ainsi être suivies de près. Dans l’attente de nouveaux rebondissements et à l’approche de la rentrée, les opérateurs devraient de nouveau focaliser leur attention sur la microéconomie ainsi que sur l’évolution des politiques monétaires des banquiers centraux.

Compte tenu de la robustesse de l’économie américaine, avec une situation de plein emploi, un PIB à +4.1% en rythme annualisé (+2.2% au T2 porté par la consommation), la Fed devrait poursuivre la normalisation de sa politique monétaire, prévoyant encore 2 hausses des taux d’ici la fin de l’année.

La BCE ne semble quant à elle pas pressée d’agir. Elle se montre prudente concernant l’évolution de l’inflation, ainsi que sur l’impact des barrières tarifaires mises en place par les Etats-Unis, sur le commerce mondial. Les récentes turbulences turques ont également ravivé les craintes de l’exposition des banques européennes.



Il convient donc de rester prudent, d’autant plus avec la nette divergence observée sur les places financières. Wall-Street évolue à quelques encablures de ses records historiques, l’Europe consolide alors que les marchés chinois sont désormais en « bear market ». Des prises de bénéfices légitimes aux Etats-Unis pourraient engendrer un nouveau courant vendeur sur le Vieux-Continent, déjà fébrile.



