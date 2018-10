Une compensation largement baissière Envoyer par e-mail :

Les investisseurs prendront connaissance des ventes de logements anciens aux Etats-Unis à 16h, l’heure où l’on compensera sur le CAC40.



Techniquement, en données horaires, les cours souffrent de la pression persistante. Le blocage opéré à 5200 points a donc permis la remobilisation des vendeurs. L’objectif des 5058 points se rapproche et l’enjeu devient important car le franchissement en clôture de cette zone donnerait un nouveau signal négatif. Il faudrait un vif redressement au-delà des 5150 points pour neutraliser la configuration actuelle. Pas simple.

