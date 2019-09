Elekta : La tendance est haussière 12/09/2019 | 14:34 achat En cours

Cours d'entrée : 132.05SEK | Objectif : 155SEK | Stop : 120SEK | Potentiel : 17.38% La valeur Elekta présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 155 SEK. Graphique ELEKTA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 123.4 SEK en données hebdomadaires.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 123.4 SEK.

Points faibles Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 31.74 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Données financières (SEK) CA 2020 15 258 M EBIT 2020 2 104 M Résultat net 2020 1 523 M Trésorerie 2020 1 434 M Rendement 2020 1,45% PER 2020 31,7x PER 2021 25,2x VE / CA2020 3,07x VE / CA2021 2,75x Capitalisation 48 307 M Prochain événement sur ELEKTA 15/09/19 American Society for Radiation Oncology Meeting Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 133,14 SEK Dernier Cours de Cloture 126,45 SEK Ecart / Objectif Haut 42,3% Ecart / Objectif Moyen 5,29% Ecart / Objectif Bas -26,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Richard Hausmann President & Chief Executive Officer Laurent Leksell Chairman Steven Mark Wort Chief Operating Officer Gustaf Salford Chief Financial Officer & Executive Vice President John Lapré Chief Technology Officer