Elior Group : Retournement de tendance anticipé 05/07/2019 | 10:57 vente En cours

Cours d'entrée : 12.14€ | Objectif : 11.35€ | Stop : 12.65€ | Potentiel : 6.51% Le titre Elior Group donne des signes d'essoufflement de sa tendance haussière. Une phase de correction semble le scénario à privilégier.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 11.35 €. Graphique ELIOR GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Points forts Le titre est valorisé sur 2019 à 0.54 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 12.59 EUR.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 44.04 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Restaurants et bars Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ELIOR GROUP -6.97% 2 455 STARBUCKS CORPORATION 36.32% 106 331 COMPASS GROUP PLC 17.52% 38 950 COMPASS GROUP PLC (ADR) 17.80% 38 950 SODEXO 16.42% 17 293 DARDEN RESTAURANTS INC. 21.88% 14 967 WHITBREAD 4.13% 10 419 MINOR INTERNATIONAL PUBLIC .. --.--% 6 342 JOLLIBEE FOODS CORPORATION --.--% 6 091 CRACKER BARREL OLD COUNTRY .. 8.21% 4 159 GREGGS PLC 88.47% 3 002

Données financières (EUR) CA 2019 4 927 M EBIT 2019 167 M Résultat net 2019 49,0 M Dette 2019 491 M Rendement 2019 2,16% PER 2019 44,0x PER 2020 29,2x VE / CA2019 0,54x VE / CA2020 0,55x Capitalisation 2 166 M Prochain événement sur ELIOR GROUP 25/07/19 Q3 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 12,8 € Dernier Cours de Cloture 12,2 € Ecart / Objectif Haut 23,5% Ecart / Objectif Moyen 4,99% Ecart / Objectif Bas -14,4% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Philippe Guillemot Chief Executive Officer & Director Gilles Cojan Chairman Esther Gaide Chief Financial Officer Bernard Duverneuil Chief Information & Digital Officer Gilles Auffret Lead Director