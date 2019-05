Exelixis, Inc. : Bon timing pour revenir à l'achat 21/05/2019 | 16:51 achat En cours

Cours d'entrée : 20.16$ | Objectif : 21.87$ | Stop : 18.85$ | Potentiel : 8.48% Le support des 18.93 USD actuellement testé devrait permettre au titre Exelixis, Inc. de retrouver le chemin de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 21.87 $. Graphique EXELIXIS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 18.79 USD en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 17.47 USD, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 18.79 USD.

Points faibles Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Données financières ($) CA 2019 919 M EBIT 2019 351 M Résultat net 2019 297 M Trésorerie 2019 1 123 M Rendement 2019 - PER 2019 20,86 PER 2020 16,55 VE / CA 2019 5,22x VE / CA 2020 3,93x Capitalisation 5 918 M Prochain événement sur EXELIXIS, INC. 21/05/19 RBC Capital Markets Healthcare Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 30,1 $ Ecart / Objectif Moyen 53% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michael M. Morrissey President, Chief Executive Officer & Director Stelios B. Papadopoulos Chairman Christopher J. Senner Chief Financial & Accounting Officer, Executive VP Gisela M. Schwab Chief Medical Officer & President-Medical Affairs Peter Lamb Chief Scientific Officer & EVP-Scientific Strategy