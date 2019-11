Les réformes dopent le marché action Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 06/11/2019 | 14:35

La bourse brésilienne conserve un excellent momentum, grâce à la réforme des retraites qui motive les initiatives acheteuses sur la bourse de Sao Paulo.

L’Ibovespa a, en effet, engrangé plus de 6% sur la dernière séquence mensuelle, portant ainsi, à plus de 23% les gains annuels.



La banque d’investissement Banco BTG Pactual réalise le meilleur parcours sur la période de référence, avec un gain de 29%, suivie de Klabin (industrie du papier) à +15%. Cette hausse des actions s’opère en parallèle d’une bonne tenue du réal qui passe de 4.18 à 4 pour un dollar. Graphiquement, en données journalières, l’indice brésilien établit record après record et se rapproche de la ligne symbolique des 110 000 points. Les moyennes mobiles bien orientées et valident une forte tendance haussière.

A ce stade de la configuration, la zone de retournement reste éloignée. Une phase de consolidation vers 104 000 ne serait pas alarmante, en revanche, la passage sous cette ligne neutraliserait davantage le scénario actuel.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.