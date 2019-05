Début de consolidation en Europe du Nord Envoyer par e-mail :

Quelques dossiers ont pesé sur la tendance. En effet, sur la récente séquence hebdomadaire, Neste, spécialiste du raffinage, a subi les assauts des vendeurs en reculant de 11%, suite à des résultats en dessous des attentes. Nokya Oyj duplique se parcours négatif en accusant -8%. L’équipementier vient d’annoncer une perte nette inattendue au premier trimestre de 118 millions d’euros.



Graphiquement, en données journalières, les cours connaissent une première faiblesse, après avoir buté de nombreuses fois sur la ligne des 1593 points. Incapable de franchir la résistance, le consensus vendeur s’est manifesté, créant une phase de consolidation dans la trajectoire de l’OMX Nordic.

A ce stade du repli, les moyennes mobiles gardent malgré tout une tendance haussière. Les cours viennent se poser sur la référence à 50 jours à 1560 points, il sera donc opportun de vérifier le comportement de l’indice sur ce niveau. Un rebond procurerait la possibilité de rejoindre les plus hauts, en revanche une extension baissière viserait la voie au 1540 points.

