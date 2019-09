La livre sterling bondit face au dollar et à l'euro

New York (awp/afp) - La livre sterling, portée par un vent d'optimisme sur le Brexit, grimpait nettement face à l'euro et au dollar vendredi.

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), la livre gagnait 1,16% face au billet vert, à 1,2478 dollar, au plus haut depuis fin juillet.

Face à l'euro, elle prenait 1,08% à 88,75 pence pour un euro, au plus haut depuis fin juin.

"Les derniers développements sur le Brexit ont fait monter les espoirs de voir une sortie de l'Union européenne (UE) via un accord le mois prochain", a estimé Joe Manimbo de Western Union. Toutefois, a-t-il ajouté, "la situation reste fragile et la livre sterling n'est pas à l'abri d'une rechute".

Le Premier ministre conservateur Boris Johnson s'est dit vendredi "prudemment optimiste" de parvenir à un accord sur le Brexit avec Bruxelles, avant de rencontrer pour la première fois lundi le président de la Commission Jean-Claude Juncker.

M. Johnson dit vouloir conclure un accord avec l'UE avant la date fatidique du Brexit le 31 octobre.

Des spéculations sur "une potentielle percée" des négociations autour de l'Irlande du Nord, ouvrant la voie à un accord, sont par ailleurs sorties dans la presse, mais elles ont été démenties par le DUP, parti nord-irlandais allié du gouvernement.

Toute rumeur augmentant la probabilité d'un accord entre Bruxelles et Londres a tendance à profiter à la livre, fortement pénalisée ces dernières semaines par les craintes d'un Brexit dur.

Par ailleurs, l'euro s'affichait encore en hausse face au billet vert, prenant 0,08% à 1,1074 dollar.

Jeudi, la monnaie unique avait quelque peu hésité après la réunion de la BCE, bondissant puis tombant nettement avant de rebondir.

Les mesures annoncées, bien que très accommodantes, ont été plutôt favorables à l'euro.

Pour Neil Wilson, analyste pour Markets.com, il y a comme un petit air de "déception" alors que le marché s'attendait à ce que l'institution soit encore plus agressive.

"Si le marché pense que la BCE est maintenant à cours de munitions, nous pourrions assister à une hausse de l'euro, a-t-il ajouté.

De plus, "les signaux positifs en provenance de Pékin et Washington ont amélioré l'humeur du marché, conduisant à un plus grand appétit pour le risque, ce qui est bénéfique à l'euro", a souligné Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Pékin a annoncé vendredi une série d'exemptions de surtaxes douanières s'appliquant cette fois à certains produits agricoles américains - chers à Donald Trump.

Cette nouvelle couronne une série de gestes d'apaisement effectués cette semaine par les deux premières puissances mondiales, à l'approche de nouveaux pourparlers commerciaux en octobre à Washington.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1074 1,1065

EUR/JPY 119,75 119,61

EUR/CHF 1,0971 1,0958

EUR/GBP 0,8875 0,8970

USD/JPY 108,13 108,10

USD/CHF 0,9908 0,9904

GBP/USD 1,2478 1,2335

afp/al