Automobile: les batteries à semi-conducteurs bénéficieraient à beaucoup d'acteurs (WisdomTree)

Le 14 février 2024 à 11:29

"Qui sortira vainqueur si le pari de Toyota sur les batteries à semi-conducteurs s’avère payant ?" se demande Mobeen Tahir, directeur chargé de la recherche macroéconomique et des solutions tactiques chez WisdomTree. "Les batteries annoncées par le constructeur japonais sont susceptibles d’offrir aux véhicules électriques une autonomie de 1200 km, soit plus du double de la plupart des véhicules alimentés par batterie, ainsi qu’une durée de charge inférieure à 10 minutes" rappelle-t-il.



"L'amélioration de l'autonomie et la réduction du temps de charge permettront certainement d'atténuer les préoccupations de nombreux utilisateurs potentiels de véhicules électriques" prévoit l'analyste. De ce fait "les producteurs de matières premières clés telles que le lithium et le manganèse", "bénéficieront de l'adoption plus large de la technologie".



Les avantages des batteries à semi-conducteurs "profiteront à tout constructeur automobile capable d'innover grâce cette technologie", ajoute-t-il. En octobre dernier, le constructeur automobile chinois Nio a déposé une demande auprès du gouvernement chinois afin d'ajouter des batteries à semi-conducteurs à onze autres de ses modèles, après avoir déjà déposé une demande pour en inclure trois, et "d'autres constructeurs automobiles observent attentivement la technologie".



"La beauté de l'investissement thématique réside dans le fait qu'en jetant un large filet sur une mer de possibilités, les investisseurs se donnent la possibilité de réaliser une grosse prise", résume-t-il.