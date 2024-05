Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont baissé mardi, les analystes estimant que le marché était déçu que l'administration du président américain Joe Biden n'ait pas inclus l'huile de cuisson usagée dans la liste des augmentations des droits de douane sur les marchandises chinoises.

Les contrats à terme sur le maïs ont suivi la baisse du soja, tandis que le blé a chuté après avoir atteint un sommet de 10 mois en raison des inquiétudes concernant les gelées dans les régions productrices de blé en Russie.

L'administration Biden a annoncé des augmentations de droits de douane sur une série d'importations chinoises. La liste de la Maison Blanche n'incluait pas l'huile de cuisson usagée chinoise, contrairement aux rumeurs qui avaient fait grimper les prix du soja. Les analystes avaient déclaré que les droits de douane sur les importations pourraient stimuler l'utilisation de l'huile de soja américaine pour la fabrication de carburants renouvelables.

"Les marchés sont déçus ; les groupes commerciaux sont déçus", a déclaré Susan Stroud, fondatrice de NoBullAg.com.

Mais elle a ajouté que "ce n'était rien d'autre que des rumeurs au départ".

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 7-1/4 cents à 12,12-1/4 dollars le boisseau à 11:49 CDT (1649 GMT). Les contrats à terme sur l'huile de soja étaient en baisse de 1,81 cents à 43,34 cents la livre.

Au Brésil, où de fortes inondations ont frappé l'État du Rio Grande do Sul, producteur de soja et de maïs, l'agence agricole locale Conab a revu à la hausse ses estimations de production de soja pour le mois d'avril.

Mercredi, le rapport mensuel de la National Oilseed Processors Association (NOPA) devrait montrer que la transformation du soja américain a ralenti en avril, après une trituration record le mois précédent, selon les analystes.

Le ministère américain de l'agriculture a déclaré lundi que le rythme des plantations de soja aux États-Unis était légèrement supérieur à la moyenne quinquennale, tandis que les plantations de maïs étaient en retard par rapport à la moyenne.

L'USDA a maintenu les conditions du blé d'hiver américain à leur plus haut niveau depuis quatre ans, avec 50 % de bonnes ou d'excellentes conditions, contre 29 % un an plus tôt, lorsque la sécheresse avait réduit les récoltes.

Les négociants attendaient de nouvelles indications sur l'étendue des dégâts causés par les gelées dans les régions productrices de blé en Russie, tandis que les prévisions laissaient entrevoir de plus grandes chances de voir la pluie soulager la sécheresse dans le sud de la Russie.

Le maïs CBOT a perdu 4-3/4 cents à 4,67-3/4 dollars le boisseau.

Le blé a perdu 17-1/4 cents à 6,69-3/4 dollars. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; Reportage supplémentaire de Gus Trompiz à Paris et Peter Hobson à Canberra ; Montage de Will Dunham)