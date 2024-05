Les contrats à terme sur les bovins vivants et les bovins d'engraissement du Chicago Mercantile Exchange ont progressé mardi, la hausse des prix du bœuf en boîte alimentant les espoirs d'une augmentation de la demande, selon les analystes.

La valeur de la découpe de bœuf en boîte a augmenté de 5,44 dollars pour atteindre 304,39 dollars par quintal, après avoir bondi de 4,38 dollars lundi, selon les données du ministère américain de l'Agriculture. Les découpes sélectionnées ont augmenté de 6,64 dollars pour atteindre 293,82 dollars après avoir augmenté de 3,01 dollars lundi.

Ces hausses ont déclenché une couverture courte des contrats à terme et ont fait naître l'espoir que les conditionneurs de viande pourraient augmenter leur demande de bétail à transformer, ont indiqué les négociants. Les abattoirs ont abattu environ 123 000 bovins mardi, en baisse par rapport aux 124 000 bovins de la semaine précédente et aux 126 993 bovins de l'année précédente, selon l'USDA.

"Nous avons eu une certaine force dans le bœuf en boîte pour commencer la semaine", a déclaré Matt Wiegand, courtier en marchandises pour la société de gestion des risques FuturesOne dans le Nebraska.

Les contrats à terme sur les bovins vivants de juin ont terminé en hausse de 2,6 cents à 178,175 cents la livre et ont atteint leur niveau le plus élevé depuis le 26 avril. Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement d'août ont clôturé en hausse de 4,325 cents à 255,675 cents la livre et ont atteint leur niveau le plus élevé depuis le 2 mai.

Les négociants en bétail surveillent la demande de bœuf à l'approche du week-end férié du Memorial Day, considéré comme le début de la saison estivale des grillades, lorsque les consommateurs consomment davantage de steaks et de hamburgers.

"Nous attendons que la demande saisonnière reprenne", a déclaré Austin Schroeder, analyste chez Brugler Marketing & Management.

Les stocks de bovins sont limités après que les éleveurs ont réduit leurs troupeaux ces dernières années en raison des coûts élevés des aliments pour animaux et de la sécheresse dans l'ouest des États-Unis. La baisse des prix du maïs utilisé pour l'alimentation du bétail mardi a contribué à faire grimper les prix à terme des bovins d'engraissement, selon les négociants.

Les contrats à terme sur les porcs maigres du CME ont également clôturé en hausse, le contrat de juin progressant de 0,85 cent pour atteindre 98,325 cents la livre.