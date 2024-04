11 avril (Reuters) - Les réalisateurs Francis Ford Coppola, David Cronenberg et Yorgos Lanthimos, coutumiers de la Croisette, figurent dans la sélection officielle de la 77e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai, un an après la consécration d'"Anatomie d'une chute" de la Française Justine Triet.

En lice pour la Palme d'or, le réalisateur américain Francis Ford Coppola, qui a reçu la distinction suprême pour "Conversation secrète" (1974) et "Apocalypse Now" (1979), présentera "Megalopolis", avec Adam Driver, ont annoncé jeudi les organisateurs à Paris.

Le Grec Yorgos Lanthimos, trois fois primé à Cannes, pour "The Lobster" notamment, refera équipe avec Emma Stone pour "Kinds of Kindness" dans le sillage du succès mondial de "Poor Things", qui a valu à la comédienne américaine l'Oscar de la meilleure actrice.

Les fans de films d'horreur ne seront pas en reste avec "The Shrouds" du réalisateur canadien David Cronenberg - avec Vincent Cassel notamment - qui reçut le Prix spécial du jury en 1996 pour "Crash".

Le festival débutera sur une note plus légère avec "The Second Act", une comédie française réalisée par Quentin Dupieux avec Léa Seydoux en tête d'affiche.

Deux avant-premières mondiales sont particulièrement attendues, hors compétition : celle du nouveau "Mad Max" de l'Australien George Miller ("Furiosa"), ainsi que le western en quatre parties du réalisateur et acteur américain Kevin Costner, "Horizon: An American Saga".

Parmi les autres films en compétition, "The Apprentice" de l'Irano-Danois Ali Abbasi, sur les débuts de Donald Trump dans l'immobilier, "Parthenope" de Paolo Sorrentino, "Oh Canada" de Paul Shrader, ou "Emilia Perez" de Jacques Audiard, une comédie musicale ayant pour cadre un cartel mexicain avec la vedette de la chanson Selena Gomez.

Au nombre des autres Français en lice, Christophe Honoré avec "Marcello Mio", Gilles Lellouche avec "L'amour ouf" ou encore la Française Coralie Fargeat (sous bannière américaine) avec "The Substance", qui met en scène Demi Moore.

George Lucas, maître de la saga "Star Wars", se verra remettre une Palme d'or d'honneur.

Le jury de la 77e édition sera présidé par la réalisatrice américaine Greta Gerwig, dont le film "Barbie" a dominé le box-office cette année. (Rédigé par Miranda Murray et Hanna Rantala, version française Dimitri Rhodes, édité par Sophie Louet)