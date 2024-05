Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a recueilli des dizaines de millions de dollars lors d'une collecte de fonds au Texas cette semaine, promettant de soutenir l'industrie pétrolière et gazière en appuyant la construction de nouveaux oléoducs et en rétablissant la fracturation sur les terres fédérales.

M. Trump s'est assuré le soutien de l'industrie de l'énergie grâce à son programme pro-énergie fossile et anti-réglementation. Il critique régulièrement les politiques du président Joe Biden visant à accélérer la transition énergétique vers une économie à faible émission de carbone.

L'industrie pétrolière et gazière a connu un véritable essor sous la présidence de M. Biden, en dépit d'une réglementation accrue et d'une administration davantage axée sur le climat, réalisant des bénéfices records et pompant plus de pétrole et de gaz que jamais auparavant. L'industrie s'est opposée à l'interdiction de la fracturation sur les terres fédérales imposée par M. Biden et à l'arrêt récent de l'approbation de nouvelles installations d'exportation de gaz. Les milliardaires du pétrole Jeff Hildebrand, fondateur de Hilcorp Energy, la plus grande société pétrolière américaine à capital fermé, George Bishop, fondateur de GeoSouthern Energy, Harold Hamm, fondateur de Continental Resources, et Kelcy Warren, directeur de la société d'oléoducs Energy Transfer Partners, ont participé mercredi à une collecte de fonds à Houston. M. Trump a été ovationné lorsqu'il a promis de construire davantage de gazoducs s'il était élu et de rétablir la fracturation dans les zones interdites par M. Biden, a déclaré Mark Carr, un entrepreneur de Houston qui assistait à l'événement. De nombreux oléoducs et gazoducs ont été retardés ou abandonnés sous les administrations de M. Trump et de M. Biden en raison de l'opposition des communautés, de contestations juridiques et de la longueur des procédures d'autorisation. "Il va relancer l'énergie aux États-Unis", a déclaré M. Carr, qui a fondé la chaîne Christian Brothers Automotive à Houston. M. Trump a déclaré que l'Amérique devait cesser d'utiliser le pétrole vénézuélien "goudronné" et utiliser plutôt le pétrole américain, a déclaré un autre participant, qui a refusé d'être nommé. Les États-Unis ont repris des importations limitées de brut vénézuélien sous la présidence de M. Biden, qui sont traitées dans les raffineries américaines. M. Trump a mis l'accent sur les réductions d'impôts pour l'industrie, la "rationalisation" du processus d'autorisation et la suppression de certaines réglementations, a déclaré le donateur et dirigeant pétrolier Dan Eberhart, qui était à Houston pour l'événement. "Nous pouvons forer notre chemin vers la sécurité énergétique et des prix du gaz bas", a déclaré M. Eberhart. La collecte de fonds de Houston a été organisée par le "Trump 47 Committee", un groupement de collecte de fonds entre la campagne Trump, le Comité national républicain, un groupe de collecte de fonds qui a dépensé des dizaines de millions de dollars pour les frais de justice de M. Trump, et une série de partis républicains d'État. Le déjeuner de Houston et une table ronde plus petite et plus intime avec un groupe d'environ 45 cadres ont été suivis d'un événement de collecte de fonds à Dallas mercredi soir. Un responsable de la campagne de M. Trump a déclaré que la tournée au Texas avait rapporté au moins 15 millions de dollars. Deux sources ont déclaré à Reuters que les différents événements organisés au Texas avaient rapporté un total d'environ 40 millions de dollars. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ce chiffre dans l'immédiat. Après une série d'événements organisés par des donateurs à travers le pays, M. Trump a dépassé M. Biden en termes de collecte de fonds le mois dernier pour la première fois. Par ailleurs, les commissions des finances et du budget du Sénat américain ont lancé jeudi une enquête sur l'offre qu'aurait faite M. Trump de supprimer une série de réglementations environnementales en échange d'un milliard de dollars de contributions à sa campagne. Cette enquête intervient une semaine après que le principal législateur démocrate d'un groupe de surveillance de la Chambre des représentants a demandé à neuf compagnies pétrolières des informations sur des "propositions de contrepartie" faites par l'ancien président lors d'un événement de campagne au printemps dernier dans son complexe de Mar-a-Lago, en Floride. Les événements organisés au Texas étaient très coûteux : les membres du comité d'accueil ont été invités à payer 250 000 dollars par couple et à s'engager à collecter 500 000 dollars supplémentaires, selon les invitations. Il a été demandé au président de faire un don d'environ 845 000 dollars par couple et de collecter 1,69 million de dollars supplémentaires. Après le déjeuner, une table ronde a réuni Vicki Hollub, PDG d'Occidental Petroleum, et Tillman Fertitta, magnat du sport et du divertissement à Houston, propriétaire de l'hôtel où s'est déroulé l'événement. Ils ont eu l'occasion de poser des questions au candidat.

Le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, ancien rival de M. Trump pour l'investiture républicaine et aujourd'hui colistier possible, selon un autre participant, était également présent à Houston. Teofilo Lingi, directeur général d'EK-Petrol, a déclaré que l'ancien président était "bon pour l'industrie pétrolière" et les relations avec l'Angola, où sa société de commerce et d'exploration pétrolière a été fondée. Des réglementations environnementales plus strictes depuis le mandat de M. Trump ont "rendu plus difficile pour nous les importations en provenance d'Angola", a déclaré M. Lingi, citant les droits de douane.