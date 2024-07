Pour que cette semaine ne se termine pas sur une note aussi morose qu'elle en a l'air en bourse, un rebond lors de la séance de vendredi est crucial. Pas facile, dans une actualité qui peine à justifier une poursuite de la hausse des indices. Les publications de résultats d'entreprises se poursuivent à haute densité, avec davantage de déceptions que de bonnes surprises, même si Hermès redonne quelques couleurs au luxe à la française.

Les marchés actions vont tenter de se remettre la tête à l'endroit durant la dernière séance de la semaine, après avoir échoué à le faire hier, à de rares exceptions près, en l'occurrence le Bel20 belge, dopé par la biotech star ArgenX, et le FTSE100 britannique, qui peut remercier sa vieille garde composée d'Unilever, British American Tobacco et Diageo. L'avenir serait-il dans la clope, l'alcool et les détergents ? A Paris, le luxe a poursuivi sa glissade, à cause cette fois de son vilain petit canard, Kering, qui n'en est plus à une déception près. Les choses pourraient changer un peu grâce à Hermès, dont je parlerai un peu après.

Côté Etats-Unis, la séance a été marquée par la volatilité et s'est achevée sur un grand classique : après une séance de purge pour le Nasdaq 100 (-3,5% mercredi, quand même !), les investisseurs sont revenus en masse sur l'indice technologique en début de séance pour jouer un rebond. Mais la masse des acheteurs a fini par perdre pied face aux effectifs des vendeurs, avant de capituler. Bilan des courses, -1,06% à la cloche pour le Nasdaq 100, dont neuf des dix plus grosses capitalisations ont fini dans le rouge. Tout n'a pas été à jeter à Wall Street pour la séance d'hier, puisque les secteurs défensifs et les dossiers décotés ont fait bonne figure. Le vénérable Dow Jones a ainsi grappillé 0,2%, pendant que le Russell 2000 des petites et moyennes capitalisations a repris 1,3%. L'indice paria des derniers trimestres a gagné près de 10% en un mois pendant que le Nasdaq 100 perdait 4,4%, soit un différentiel de performance de 14,3%.

Pour rester dans la performance et dans le Nasdaq 100, l'indice a lâché 8,99% sur ses plus hauts du 10 juillet (qui sont aussi ses plus hauts historiques), ce qui constitue une glissade impressionnante en 11 jours de bourse. Si la séance du jour ne se passe pas trop bien, il va falloir dégainer à nouveau la sémantique des marchés qui souffrent. Voilà à qui ça ressemble :

Quand ça baisse un peu : la consolidation. Il n'y a pas de définition vraiment précise, mais ce terme permet de recouvrir toutes les périodes de baisse modérée des marchés actions. Ce mouvement va au-delà de simples "prises de bénéfices" ou "dégagements" dans le sens où il s'étire sur plusieurs séances, mais il ne dure pas longtemps et son amplitude est limitée.

Quand ça baisse un peu trop : la correction. Cette phase intervient quand un indice perd 10% sur ses plus hauts les plus proches. Ce pourcentage est arbitraire, parce qu'on aime les chiffres ronds en finance. Une correction n'est en général pas extrêmement longue. Historiquement, elle dure quatre mois et entraîne une baisse de 13%, si l'on se réfère à celles qui sont intervenues depuis la seconde guerre mondiale (source Goldman Sachs). On compte une grosse trentaine de phases de correction aux Etats Unis sur les quarante dernières années, ce n'est donc pas un événement si rare. Donc avec -9% au compteur actuellement, le Nasdaq 100 n'est pas très loin d'une correction.

Quand ça baisse franchement : le Bear Market (marché baissier en français, l'ours symbolisant la baisse en bourse, par opposition au taureau haussier). On parle de bear market lorsque le marché action enregistre une phase prolongée de repli, avec un curseur fixé par la pratique à -20% (parce qu'on aime les chiffres ronds en finance, donc). Le bear market le plus intense et le plus long des dernières années est celui de la période 2007/2009, qui a coûté plus de la moitié de leur valeur à de nombreux indices. Il y a eu deux bear market lors des cinq dernières années. Celui du mois de mars 2020 a été si rapide et si promptement balayé par un rebond (moins de six mois plus tard de nouveaux pics historiques étaient atteints) qu'il est unique dans les annales. Le plus récent est celui qui a couru de janvier à octobre 2022. Pour votre culture personnelle, notez qu'il y a eu 7 de ces bear market depuis 1980, dont trois entre 2000 et 2020. Hormis dans le cas de mars 2020 et de 2022, les trois précédents avaient coïncidé avec une récession économique.

La séance du jour sera encore dominée par les résultats des entreprises, mais il faudra aussi compter sur l'inflation PCE du mois de juin aux Etats-Unis. Un indicateur très suivi par la Fed pour sa politique monétaire. Le marché, en dépit de la publication hier d'un PIB du T2 plus vigoureux que prévu aux Etats-Unis, croit toujours dur comme fer à une première baisse de taux de la Fed en septembre. Le démarrage d'un cycle d'assouplissement monétaire est un moteur puissant pour les investisseurs, qui ont perdu la foi dans les valeurs technologiques et qui ont besoin que le coût de l'argent baisse pour valider leurs paris en faveur des actifs plus risqués que sont les entreprises de taille plus modeste. Je dirais que c'est d'autant plus important que la saison des résultats du second trimestre, qui était censée être une rampe de lancement vers l'infini et au-delà, ressemble davantage à un élastique détendu manipulé par ma grand-mère. Bloomberg a calculé que 43% seulement des grosses entreprises américaines ont dépassé les attentes de chiffre d'affaires au T2 (environ le tiers des sociétés cotées sur le S&P500 ont publié). Ce chiffre est nettement inférieur à d'habitude, même s'il paraît élevé. C'est parce que les analystes sous-évaluent généralement leurs chiffres parce qu'ils sont orientés en ce sens par les sociétés, qui ont tout intérêt à dépasser les anticipations.

Parmi les grosses annonces à souligner, il faut citer Hermès, dont la croissance défie toujours l'apesanteur et les performances très dégradées de ses rivaux. Même LVMH a fini par mordre la poussière. Mais pas Hermès, dont la croissance organique a dépassé les attentes au T2. Le sellier n'est pas immunisé contre les difficultés du marché du luxe, comme le prouvent les contreperformances de certaines divisions, mais son cœur d'activité, les sacs en cuir, est dans une forme insolente. Ceci dit, c'est un peu l'exception qui confirme la règle et ça ne chassera pas l'impression de médiocrité de la saison estivale des résultats (Capgemini ou Mercedes ont abaissé leurs objectifs pas plus tard que ce matin). Mais ça peut aider un petit rebond de fin de semaine.

En Asie Pacifique, la reprise de la Bourse de Taiwan est piquante après deux jours de suspension le temps de laisser passer un typhon. Très exposé au secteur des semiconducteurs, laminé en bourse cette semaine, Taipei perd 3,5%. Ailleurs, la tentative de rebond se passe modérément bien. Le Japon gagne 0,05%, la Chine continentale et Hong Kong 0,1%. C'est mieux en Australie, en Corée du Sud et en Inde, avec des gains de 0,8% à 0,9%. Les indicateurs avancés européens regardent vers le haut, avec quelques disparités en fonction des publications de résultats des entreprises fleurons de certains marchés.

Le CAC40 rebondit de 0,2% à 7443 points, Le SMI perd 0,4% à 12 062 points. Le Bel20 perd 0,1% à 4062 points.

Les temps forts économiques du jour

La journée débutera avec la confiance des consommateurs en France (8h45), puis l'après-midi sera riche en données économiques des Etats-Unis avec l'indice des prix à la consommation personnelle de base, ainsi que les revenus personnels et la consommation des ménages, tous prévus pour 14h30, avant l'indice de sentiment de l'Université du Michigan à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro s'échange à 1,0858 USD. L'once d'or varie peu à 2370 USD. Le pétrole remonte, avec un Brent de Mer du Nord à 82,49 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,26 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,24%. Le bitcoin se négocie 67 000 USD.

