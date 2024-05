Les ministres de l'énergie des grandes démocraties du Groupe des Sept (G7) se sont engagés cette semaine à mettre fin à l'utilisation du charbon dans la production d'électricité d'ici une dizaine d'années, marquant ainsi un nouvel engagement de haut niveau pour accélérer la transition énergétique vers l'abandon des combustibles fossiles.

Vous trouverez ci-dessous une analyse de l'impact que cette décision pourrait avoir sur les marchés mondiaux du charbon et sur les émissions du secteur de l'électricité :

UTILISATION DU CHARBON PAR LES MEMBRES DU G7

Les pays membres du G7 sont le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ensemble, ils devraient représenter environ 44 % du produit intérieur brut mondial en 2024, selon les données du Fonds monétaire international (FMI).

Le G7 étant composé d'économies avancées, leurs systèmes de production d'électricité sont généralement plus développés et moins concentrés que la moyenne mondiale.

Pour l'ensemble du G7, cinq sources d'énergie distinctes représentent 10 % ou plus de la production totale d'électricité : l'hydroélectricité, le nucléaire, le charbon, le gaz naturel et les énergies renouvelables.

Au niveau mondial, seuls l'hydroélectricité, le gaz et le charbon représentent une part de 10 % ou plus de la production d'électricité.

Selon le groupe de réflexion sur l'énergie Ember, le charbon était la quatrième source de production d'électricité du G7 en 2023, représentant en moyenne 15 % de l'électricité du groupe l'année dernière.

À titre de comparaison, le gaz naturel représente 34 %, le nucléaire 18 %, les énergies renouvelables 18 % et les barrages hydroélectriques 11 %.

La moyenne mondiale pour la production d'électricité à partir du charbon en 2023 est de 37 %, soit plus du double de la moyenne du G7.

En termes de production absolue, les pays du G7 ont produit 1 115 térawattheures (TWh) d'électricité à partir du charbon en 2023, contre 10 093 TWh d'électricité produite à partir du charbon au niveau mondial.

Cette part de 11 % de la production mondiale d'électricité à partir de charbon est en baisse par rapport aux 26,5 % de 2013 et aux 44 % de 2003, et révèle que les pays du G7 ont déjà réduit considérablement leur utilisation du charbon dans un contexte de pression accrue pour décarboniser les systèmes électriques.

Les pays du G7 ont procédé à des réductions tout aussi importantes de leurs émissions collectives provenant des centrales au charbon.

En 2023, les pays du G7 rejetteront environ 1,035 milliard de tonnes métriques de dioxyde de carbone et de gaz équivalents provenant de la production d'électricité à partir du charbon, selon Ember, ce qui représente le total le plus bas jamais enregistré.

Ce chiffre représente une part de 10,8 % du total mondial, contre 2,2 milliards de tonnes en 2013 et 2,6 milliards en 2003.

LARGE GAMME

Parmi les pays du G7, la dépendance à l'égard du charbon est très variable.

Le pays le moins dépendant du charbon est la France, qui utilise principalement l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité et ne s'approvisionnera qu'à hauteur d'une fraction de pour cent en charbon en 2023.

Le Royaume-Uni n'a produit qu'environ 1,1 % de son électricité à partir du charbon en 2023, tandis que le charbon ne représentait que 4,9 % de la production d'électricité en Italie et 5,6 % au Canada.

Toutefois, les centrales au charbon ont produit environ 29 % de l'électricité au Japon, 25 % en Allemagne et 16 % aux États-Unis l'année dernière, selon les données d'Ember.

Cette dépendance persistante à l'égard du charbon pour produire une part à deux chiffres de l'électricité dans trois des plus grandes économies manufacturières du monde révèle que le groupe du G7 doit encore relever un défi de taille pour tenir son engagement collectif d'éliminer ce combustible de sa palette d'énergies dans les années à venir.

En effet, les déclarations accompagnant l'engagement du G7 comprenaient des mises en garde sur le calendrier de l'élimination progressive du charbon dans chaque pays, laissant une marge de manœuvre au Japon et à l'Allemagne en particulier pour tracer leur propre voie de réduction du charbon dans le cadre d'un programme plus large d'émissions nettes nulles.

IMPACT SUR LES FLUX COMMERCIAUX

Outre l'impact sur les émissions, les spécialistes du climat suivront également les conséquences des réductions du charbon du G7 sur le commerce international du charbon thermique.

Certains des utilisateurs de charbon du G7, en particulier les États-Unis et l'Allemagne, sont largement autosuffisants en ce qui concerne leurs besoins en charbon, grâce à d'importantes industries locales d'extraction du charbon qui répondent à la plupart de leurs besoins en matière de consommation d'énergie.

En revanche, le Japon est presque entièrement tributaire des importations de combustibles, ce qui en fait le troisième importateur mondial de charbon thermique en 2023, selon M. Kpler.

Le Japon a importé un peu plus de 110 millions de tonnes de charbon thermique l'année dernière, contre environ 330 millions de tonnes pour la Chine et 170 millions de tonnes pour l'Inde.

Si le Japon respecte l'engagement du G7 d'éliminer progressivement l'utilisation du charbon d'ici le milieu de la prochaine décennie, cela entraînera des changements importants dans les flux mondiaux de charbon au cours de cette période, avec des répercussions pour les principaux fournisseurs actuels du Japon, à savoir l'Australie, l'Indonésie, la Russie et le Canada.

D'autres économies à croissance rapide, comme l'Inde, les Philippines et le Viêt Nam, pourraient s'approprier une partie des volumes réduits achetés par les pays du G7 à court terme.

Mais à plus long terme, ces pays et d'autres prévoient d'augmenter fortement la production d'électricité propre et de réduire l'utilisation des combustibles fossiles.

Cela suggère que l'engagement pris par le G7 de réduire l'utilisation du charbon au cours de la prochaine décennie pourrait être suivi par d'autres pays en temps voulu, ce qui se traduirait par une réduction plus complète de l'utilisation du charbon au cours des décennies suivantes.

< Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.