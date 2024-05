La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a demandé vendredi au Congrès de donner aux autorités de régulation davantage de pouvoirs pour superviser le secteur hypothécaire non bancaire, qui est en pleine expansion et qui, selon elle, présente des risques particuliers pour la stabilité financière.

Mme Yellen s'est exprimée lors d'une réunion du Conseil de surveillance de la stabilité financière, un organisme de réglementation qu'elle préside et qui a été créé après la crise financière de 2007-2009. Il est chargé de gérer les risques pour le système financier.

Le conseil, dont les membres dirigent d'autres organismes de réglementation financière de premier plan, a voté à l'unanimité en faveur de la publication d'un rapport et de recommandations connexes sur la question.

CE QU'IL FAUT EN PENSER

Les régulateurs s'efforcent de combler ce qu'ils considèrent comme une lacune dans leur capacité à gérer les risques liés à ce qui constitue désormais une part importante et croissante du marché hypothécaire.

La proposition dévoilée vendredi comprend une recommandation visant à ce que le Congrès établisse un fonds financé par l'industrie pour fournir des liquidités aux services hypothécaires non bancaires défaillants, afin de résoudre un problème signalé par l'industrie au début de la pandémie de COVID-19.

CITATION CLÉ

"Les vulnérabilités des sociétés hypothécaires non bancaires peuvent amplifier les chocs sur le marché hypothécaire et saper la stabilité financière", a déclaré Mme Yellen dans des remarques préparées à l'avance.

"Nous devons prendre d'autres mesures pour promouvoir des opérations sûres et saines, traiter les risques de liquidité et promouvoir la continuité des opérations de gestion lorsqu'une société de gestion ne peut pas remplir ses fonctions essentielles.

CONTEXTE

Bien qu'elles offrent certains avantages par rapport aux prêteurs traditionnels, les institutions non bancaires présentent également des défis uniques, selon Mme Yellen.

Les établissements non bancaires peuvent avoir un fort effet de levier, un financement à court terme et être plus exposés que les banques aux fluctuations de la valeur des droits de gestion des hypothèques et des prix de l'immobilier, ainsi qu'à l'évolution des taux d'intérêt et des taux d'impayés, a-t-elle déclaré.

La faillite des établissements non bancaires pourrait nuire aux emprunteurs et obliger le gouvernement fédéral à prendre en charge les obligations de gestion des prêts, et des perturbations plus importantes dans le secteur pourraient restreindre les prêts hypothécaires, selon Mme Yellen.

Elle a indiqué que le rapport du FSOC recommanderait que les organismes de réglementation des États renforcent leurs normes prudentielles et que le Congrès envisage de légiférer pour faciliter la coordination entre les organismes de réglementation et donner plus de pouvoirs à l'Autorité fédérale de financement du logement et à la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), entre autres changements. (Reportage de Douglas Gillison ; édition de Jonathan Oatis)