Les banquiers centraux sifflent la fin de la récré

Le marché a du mal à faire son deuil de ce qui apparaît de plus en plus comme un optimisme excessif sur les baisses de taux espérées cette année en Europe et aux Etats-Unis. Les investisseurs ont désormais entendu le message, ce qui entraîne les marchés actions à la baisse, mais ils n'ont pas complètement enterré leurs espoirs d'un assouplissement monétaire de la Fed en mars. On ne se refait pas. En attendant, ça tangue en bourse.