La Commission européenne lancera dans les prochains jours des appels à projets pour améliorer l'approvisionnement de l'UE en minerais essentiels et espère bientôt commencer des achats conjoints à l'échelle de l'UE, sur le modèle du système existant pour le gaz, a déclaré mercredi un haut commissaire.

La loi sur les matières premières critiques de l'UE vise à garantir l'approvisionnement en lithium, en cuivre et en d'autres minéraux essentiels pour les transitions verte et numérique de l'UE, afin de permettre à l'Union de produire ses propres véhicules électriques ou éoliennes et de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine. Elle entrera en vigueur le 23 mai.

Le vice-président de la Commission, Maros Sefcovic, a déclaré que l'exécutif européen convoquerait une première réunion d'un conseil composé de membres de l'UE chargé de superviser l'acte.

"Dans les jours qui suivront, nous aimerions lancer le premier appel à projets stratégiques, a déclaré M. Sefcovic en marge du sommet de l'UE sur les matières premières à Bruxelles.

Les projets de traitement, de recyclage ou d'exploitation minière jugés stratégiques devraient pouvoir obtenir des permis dans un délai de 15 à 27 mois, soit beaucoup plus rapidement que la normale. La société suédoise Eurobattery Minerals AB a déclaré qu'elle soumettrait une demande pour qu'une mine en Finlande soit considérée comme stratégique.

M. Sefcovic a déclaré que la Commission commençait à esquisser des plans pour des achats conjoints d'environ 30 matériaux, en se basant sur son expérience en matière d'achats communs de gaz. L'exécutif européen jouera le rôle d'intermédiaire entre les fournisseurs mondiaux et les acheteurs européens.

M. Sefcovic a déclaré que le programme devrait être lancé "plutôt tôt que tard", reconnaissant que les membres de l'UE devraient être convaincus, ce qui a pris un certain temps dans le cas du gaz.

Le commissaire a déclaré que la plateforme utilisée pour les achats de gaz pourrait servir de modèle, tout en reconnaissant que l'achat de plusieurs minéraux critiques différents serait plus complexe. Le système pourrait également être utilisé pour se faire une idée plus précise de la demande future.

M. Sefcovic a indiqué que la Commission étudiait également la possibilité de stocker certains minéraux clés, en s'inspirant du modèle japonais pour les terres rares.