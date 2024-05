L'indice de l'activité économique de l'Argentine devrait avoir diminué de 6,9 % en glissement annuel en mars, soit la plus forte baisse depuis 2020 et la cinquième contraction mensuelle consécutive, selon un sondage Reuters réalisé mardi.

L'indice a reculé de 7,2% en mars par rapport à février, selon les 13 analystes locaux interrogés.

Les estimations de la contraction en glissement annuel varient de 4% à 10,3%.

"Le déclin des secteurs liés à la consommation intérieure, à l'industrie et à la construction se consolide et s'accentue", a déclaré Pablo Besmedrisnik, économiste et directeur de la société de conseil Invenomica, tout en notant que l'exploitation minière et l'agriculture font partie des secteurs en croissance.

L'indicateur de la production industrielle du pays sud-américain a montré un ralentissement de 21,2 % en glissement annuel en mars, selon les données du gouvernement.

Les économistes restent prudents sur la fin du premier semestre et le début du second, prévoyant une reprise progressive.

"Nous ne voyons pas de reprise vertigineuse de l'activité pour la première moitié de l'année", a déclaré Federico Gonzalez Rouco, économiste chez Empiria Consultores. "Nous pensons que l'inflation est en train de décélérer, mais qu'elle accumule également des risques liés au marché des changes.

L'agence de statistiques INDEC devrait publier les chiffres officiels mercredi.