L'élévation du niveau des mers pourrait gravement perturber les expéditions de pétrole brut et éroder la sécurité énergétique dans les pays qui dépendent des importations comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon, la plupart des plus grands terminaux du monde étant vulnérables aux inondations, ont déclaré des chercheurs mardi.

La fonte des glaces et le gonflement des mers causés par la hausse des températures pourraient "déclencher une élévation irrépressible de plusieurs mètres (du niveau de la mer) qui non seulement coulerait les principaux ports pétroliers et perturberait le commerce mondial du pétrole, mais inonderait également les raffineries côtières et les installations pétrochimiques", a averti le groupe de réflexion China Water Risk (CWR) dans un rapport.

Dans un rapport publié en 2021, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estime que, si les tendances actuelles se poursuivent, le niveau moyen des mers pourrait s'élever de plus d'un mètre d'ici la fin du siècle, ajoutant qu'une hausse de deux mètres n'est pas à exclure.

Les ports de faible altitude et les installations de soutage seraient particulièrement vulnérables à l'élévation du niveau de la mer, a déclaré CWR après avoir effectué un "test de résistance" de l'infrastructure maritime utilisée pour exporter et importer du pétrole brut.

Il a indiqué que 12 des 15 principaux terminaux pétroliers, dont cinq situés en Asie, devraient être touchés par une élévation d'un mètre du niveau de la mer.

Jusqu'à 42 % des exportations mondiales de pétrole brut en provenance d'Arabie saoudite, de Russie, des États-Unis et des Émirats arabes unis sont menacées, ce qui affecte 45 % des expéditions de brut vers la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud et les Pays-Bas.

Les pays asiatiques étant susceptibles d'être les plus durement touchés, ils devraient montrer la voie non seulement dans la transition mondiale du pétrole, mais aussi dans l'amélioration de la résilience des infrastructures portuaires.

"Les risques liés aux infrastructures mis en évidence dans notre rapport offrent des opportunités d'investissement uniques", a déclaré Debra Tan, directrice du CWR et auteure principale du rapport.

"Nous devons en tirer parti et nous sevrer du pétrole : loin d'assurer la sécurité énergétique, notre dépendance au pétrole pourrait compromettre notre avenir à tous", a-t-elle ajouté.

Le Japon et la Corée du Sud importent tous deux environ trois quarts de leur pétrole brut depuis des ports vulnérables à une élévation d'un mètre du niveau de la mer. La plupart de leurs propres ports de réception pourraient également être touchés, selon le rapport.

En contribuant à l'augmentation des émissions responsables du réchauffement climatique, la croissance continue de la production pétrolière "pourrait finir par tirer une balle dans le pied du secteur", a ajouté CWR.

Si la hausse des températures n'est pas contenue dans le seuil clé de 1,5 degré Celsius (2,7 Fahrenheit), l'élévation du niveau de la mer pourrait atteindre trois mètres et mettre encore plus d'infrastructures portuaires en péril, selon le rapport.

"Ironiquement, le pétrole, élément clé de la sécurité énergétique, pourrait finir par menacer la sécurité énergétique de plusieurs pays d'Asie, en particulier le Japon et la Corée du Sud. (Reportage de David Stanway ; Rédaction de Nick Macfie)