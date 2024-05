Le ministre indien des finances a déclaré mardi que toute explosion incontrôlée du commerce de détail pourrait entraîner des problèmes pour le sentiment des investisseurs et les marchés.

"Toute explosion incontrôlée du commerce de détail de contrats à terme et d'options peut créer des défis futurs, non seulement pour les marchés, mais aussi pour le sentiment des investisseurs et les finances des ménages", a déclaré Nirmala Sitharaman lors d'un événement à Mumbai.