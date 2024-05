Les consommateurs paraguayens avaient l'habitude de se rendre en masse dans la ville frontalière de Nanawa pour acheter des produits importés à bas prix d'Argentine, où la faiblesse du peso a permis pendant des années de maintenir à un bas niveau les prix relatifs du carburant, des médicaments et des produits d'épicerie introduits clandestinement par la frontière.

Aujourd'hui, Nanawa est une ville fantôme, les prix des produits de contrebande ayant fortement augmenté en raison d'un mélange rare d'inflation de près de 300 % et d'un peso renforcé qui s'est même redressé par rapport au dollar sur les marchés parallèles largement utilisés sous le président libertaire Javier Milei.

"Avant, tout allait très bien, nous vendions tout", a déclaré Marta, 57 ans, employée d'une pharmacie à Nanawa, qui n'a voulu donner que son prénom. "Maintenant, il n'y a plus rien. Cela fait deux mois que nous sommes comme ça, la ville est morte".

Les commerçants de Nanawa, à 30 km de la capitale Asuncion, ont estimé à Reuters que les ventes avaient chuté de 60 à 80% depuis l'arrivée au pouvoir de Milei en décembre, lorsqu'il a fortement dévalué la monnaie officielle, le peso, et instauré l'austérité.

Depuis lors, le peso n'a été autorisé à se déprécier que de 2 % par mois dans le cadre d'un "crawling-peg" contrôlé, et l'inflation mensuelle - bien que ralentie - a été de l'ordre de 10 à 20 % par mois. Cela signifie que les prix en dollars ont grimpé en flèche.

Un produit qui coûtait 1 000 pesos le 1er janvier valait ce jour-là 1,24 dollar au taux de change officiel. Avec une inflation cumulée de 65 % jusqu'en avril, ce même produit aurait coûté 1 650 pesos, soit 1,88 dollar, le 30 avril, ce qui représente une hausse de plus de 50 %.

L'Argentine est donc devenue beaucoup plus chère en termes relatifs, ce qui a incité les analystes à affirmer que le peso était surévalué et à réclamer une nouvelle dévaluation. Entre-temps, les touristes et les exportateurs ont ressenti les effets d'une baisse de la compétitivité des prix locaux.

"Pour l'Argentine, ce processus est douloureux", a déclaré l'économiste Gimena Abreu, qui analyse les prix relatifs à la frontière entre l'Uruguay et l'Argentine à l'université catholique d'Uruguay, ajoutant qu'à court terme, les exportations et le tourisme seraient touchés.

Les données de son équipe montrent que l'écart de prix entre l'Uruguay et l'Argentine est passé de 180 % en septembre, avant l'entrée en fonction de Milei, à 50 % en mars, lorsque les prix relatifs argentins ont augmenté.

"À court terme, les exportations argentines deviendront moins compétitives", a déclaré Mme Abreu. Les principales exportations de l'Argentine comprennent les produits à base de soja, le maïs, le blé, le bœuf, les produits énergétiques et les automobiles.

DES PRIX EN HAUSSE

Cette situation a entraîné une hausse des coûts pour les Argentins ordinaires, ce qui a eu un impact sur la consommation. En septembre dernier, un kilo de bœuf coûtait en moyenne 2 846 pesos (environ 3,70 dollars au taux de change parallèle librement accessible à l'époque), selon les données officielles, soit beaucoup moins que le prix minimum de 7 dollars dans les capitales régionales comme Montevideo et Santiago du Chili.

Les données les plus récentes, datant d'avril, indiquent que le prix du bœuf argentin s'élevait à

6 505 pesos, soit près de 7 dollars, ce qui efface en grande partie l'avantage du coût.

"Mon mode de vie relativement confortable, avec un revenu en dollars, est passé à l'autre extrême", a déclaré Paige Nichols, 37 ans, résidente de Buenos Aires, qui a quitté les États-Unis pour s'installer en Argentine il y a 17 ans. "Je dois maintenant faire très attention à ce que je dépense.

Mme Nichols a déclaré à Reuters que les dépenses mensuelles de son ménage avaient augmenté d'environ 150 % depuis la dévaluation de décembre, principalement en raison de l'assurance maladie, des services publics et de l'épicerie.

Des produits comme l'huile d'olive et le dentifrice sont devenus de petits luxes. Reuters a constaté qu'une bouteille d'huile d'olive d'un demi-litre coûtait en moyenne 15 dollars à Buenos Aires, certaines marques atteignant même 26 dollars. Le dentifrice Colgate coûtait 4 976 pesos, soit 5 dollars, pour un tube de 90 grammes, deux fois plus que les prix pratiqués par les détaillants au Paraguay et en Uruguay.

Mme Nichols, qui travaille dans le secteur du voyage, a déclaré que les prix autrefois bon marché pour les touristes s'alignaient sur ceux des voisins de la région et même des États-Unis. Elle a indiqué que les repas au restaurant à Buenos Aires étaient presque deux fois plus chers qu'il y a un an.

MOINS DE GENS TRAVERSENT LA FRONTIÈRE

Malgré cela, les données du gouvernement montrent que le nombre de touristes a augmenté au cours des deux premiers mois de l'année, bien qu'il y ait des signes de tension à mesure que les prix augmentent, un risque potentiel pour les 3,2 milliards de dollars que les voyageurs ont apportés à l'économie l'année dernière.

Entre janvier et mars 2024, les arrivées en provenance de l'Uruguay voisin - qui a dépensé 1,3 milliard de dollars en Argentine l'année dernière - ont chuté de 25 % par rapport à l'année précédente, selon les chiffres du tourisme uruguayen à l'étranger.

Les villes frontalières du Paraguay, du Chili et d'autres pays ont connu une baisse de la demande locale pour les importations argentines, mais d'autres se sont réjouies de ce changement de tendance, qui s'est également traduit par une diminution des excursions d'une journée en Argentine à la recherche de bonnes affaires.

"Ce que je peux dire, c'est que j'ai entendu dire qu'il y avait moins de gens qui traversaient le pont pour aller faire des achats en Argentine", a déclaré Lilian, propriétaire d'un café uruguayen qui tient le Helianthus Bistro dans la ville frontalière de Fray Bentos, juste de l'autre côté du fleuve Uruguay, en Argentine.

"Les choses deviennent plus chères là-bas, alors il n'y a plus de files de voitures pare-chocs contre pare-chocs qui traversent le pont.

De retour à Nanawa, Raquel Alvarenga, 36 ans, employée de supermarché, explique que la demande florissante d'importations argentines moins chères obligeait le magasin à s'agrandir pour faire face au nombre de clients. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.

"Cela a été très préjudiciable. Les ventes ont chuté de 50 % et le commerce s'en ressent... Les entreprises argentines augmentent constamment leurs prix. Ils changent tous les jours", a-t-elle déclaré.

"Avant, nous devions servir les gens à l'extérieur parce que nous ne pouvions pas accueillir tout le monde dans le magasin. Maintenant, nous avons le temps de boire (le thé local) terere".