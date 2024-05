Le prix de l'or a atteint un record historique lundi, alors que le ralentissement de l'inflation aux États-Unis a renforcé les attentes de la Réserve fédérale qui pourrait bientôt réduire ses taux d'intérêt, tandis que l'argent a atteint son plus haut niveau depuis plus de 11 ans.

L'or au comptant était en hausse de 0,9% à 2436,76 dollars l'once, à 03h40 GMT après avoir atteint un record de 2440,49 dollars plus tôt dans la session.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1% à 2440,60 $.

Le principal moteur de l'or est la faiblesse du dollar américain et le sentiment est stimulé par le fait que la Réserve fédérale devrait bientôt réduire ses taux, a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés financiers chez Capital.com. L'indice du dollar est resté faible, ce qui a rendu les lingots d'or plus attrayants pour les acheteurs d'autres devises. Les données de la semaine dernière ont montré des signes de ralentissement de l'inflation et les traders s'attendent maintenant à ce qu'il y ait 65% de chances que les taux d'intérêt américains soient réduits d'ici le mois de septembre.

Le lingot est connu comme une couverture contre l'inflation, mais des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de détenir de l'or sans rendement.

Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, prévu pour mercredi, ainsi que les commentaires de plusieurs intervenants de la Fed seront au centre des préoccupations des investisseurs cette semaine.

"Le prix de l'or a atteint un niveau record avant l'ouverture du marché chinois lundi. Cependant, comme le mouvement n'a pas été confirmé par un dollar américain plus faible, il semble qu'il ait été soutenu par des contrats à terme sur les métaux plus élevés sur les bourses chinoises", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de City Index.

La Chine, premier consommateur de lingots et de la majorité des métaux industriels, a annoncé vendredi des mesures "historiques" pour stabiliser son secteur immobilier en crise.

Selon Wang Tao, analyste technique chez Reuters, l'or au comptant pourrait tester la résistance à 2 447 dollars l'once, une cassure au-dessus pourrait déclencher un gain à 2 455 dollars.

L'argent au comptant a augmenté de 2,5 % pour atteindre 32,28 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de 11 ans.

Le platine a augmenté de 0,7 % pour atteindre 1 088,75 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 12 mai 2023. Le palladium a baissé de 0,5 % à 1 013,56 $.