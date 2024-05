Environ 23 migrants sont portés disparus après avoir quitté la Tunisie à bord d'une embarcation en direction de l'Italie, a déclaré samedi la garde nationale du pays.

La Tunisie est confrontée à une crise migratoire et a remplacé la Libye comme principal point de départ pour les personnes fuyant la pauvreté et les conflits en Afrique et au Moyen-Orient dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe.

La garde nationale a indiqué qu'elle avait déployé des unités flottantes et informé la marine pour qu'elle participe à la recherche des personnes disparues.