La croissance des salaires en Australie s'est ralentie de manière inattendue par rapport à son plus haut niveau depuis 15 ans au premier trimestre, selon des données publiées mercredi, marquant probablement le sommet de ce cycle et un autre signe que le marché de l'emploi commence enfin à se détendre.

Ce ralentissement devrait apaiser les inquiétudes de longue date concernant une spirale prix-salaires potentielle et réduire la pression pour une nouvelle hausse des taux de la Reserve Bank of Australia (RBA).

"Les offres d'emploi diminuant et le marché du travail se détendant, nous pensons que les employeurs accorderont de plus petites augmentations de salaire dans les mois à venir", a déclaré Marcel Thieliant, responsable de l'économie de l'Asie-Pacifique chez Capital Economics.

"En conséquence, les données d'aujourd'hui garantiront que la RBA n'augmentera pas davantage ses taux d'intérêt, mais nous nous attendons toujours à ce que la banque attende le premier trimestre de l'année prochaine avant d'assouplir sa politique".

Les chiffres du Bureau australien des statistiques ont montré mercredi que l'indice des prix des salaires a augmenté de 0,8 % au cours du trimestre de mars, manquant ainsi les prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 0,9 %. Il s'agit de la plus faible augmentation depuis la fin de l'année 2022.

La croissance annuelle des salaires est passée de 4,2 % à 4,1 %, ce qui est également inférieur aux attentes. Notamment, la croissance dans le secteur privé a également chuté à 4,1 %, sa première baisse depuis le troisième trimestre de 2020.

Les salaires dans le secteur public ont augmenté modestement de 0,5 % au cours du trimestre, ramenant la croissance annuelle de 4,3 % à 3,8 %.

L'augmentation globale des salaires annuels a tout de même été suffisante pour dépasser le taux d'inflation de 3,6 %, ce qui constitue un retour bienvenu à la croissance des salaires réels après des années de résultats négatifs.

Les revenus bénéficieront d'un coup de pouce supplémentaire grâce à une importante série de réductions d'impôts qui devraient débuter en juillet, tandis que le gouvernement travailliste a annoncé de nouveaux abattements sur les coûts de l'énergie et des loyers dans son budget annuel de mardi.

Ces réductions auront pour effet mécanique de faire baisser temporairement l'inflation globale, mais elles pourraient également stimuler le pouvoir d'achat et donc la demande.

Selon Andrew Boak, économiste chez Goldman Sachs, "l'impulsion fiscale positive à la croissance sera probablement considérée comme peu utile pour refroidir l'économie à la marge".

"Toutefois, nous ne pensons pas que la banque centrale soit trop inquiète à l'idée que les nouvelles initiatives relatives au coût de la vie alimentent une hausse de la demande dans le contexte actuel de tendances extrêmement faibles en matière de confiance des consommateurs et de consommation par habitant.

Il pense toujours que la RBA commencera à réduire ses taux en novembre, mais note que le risque est que l'assouplissement soit retardé jusqu'à l'année prochaine, étant donné que l'inflation des services s'avère très difficile à maîtriser.

Les marchés estiment qu'il y a peu de chances que les taux soient abaissés avant avril 2025, et qu'il y a environ 8 % de risques qu'ils soient encore relevés plus tard dans l'année. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Himani Sarkar et Jacqueline Wong)