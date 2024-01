La demande d'or de l'Inde devrait être modérée au premier trimestre 2024 en raison de la baisse des ventes de bijoux, mais la demande annuelle devrait augmenter à mesure que les consommateurs s'adaptent à la hausse des prix, a déclaré mercredi le Conseil mondial de l'or (CMO).

L'augmentation des achats dans le deuxième plus grand consommateur d'or au monde pourrait soutenir les prix qui s'échangent à des niveaux record.

L'augmentation de la demande d'importations pourrait également creuser le déficit commercial de l'Inde et exercer une pression sur la roupie.

La demande d'or de l'Inde est restée bloquée entre 700 et 800 tonnes métriques au cours des cinq dernières années, mais elle devrait sortir de cette fourchette et atteindre entre 800 et 900 tonnes en 2024, a déclaré à Reuters Somasundaram P.R., PDG des opérations indiennes du WGC.

"Étant donné que les prix élevés ont été absorbés et que la croissance économique est robuste, la demande est en train de se stabiliser entre 800 et 900 tonnes", a-t-il déclaré.

La demande d'or indienne a chuté de 3% en 2023 par rapport à l'année précédente pour atteindre 747,5 tonnes, soit le niveau le plus bas depuis 2020, car la remontée des prix à un niveau record a freiné la demande de bijoux, a déclaré le WGC dans un rapport publié mercredi.

La Suisse, les Émirats arabes unis, le Pérou et le Ghana sont les principaux fournisseurs d'or de l'Inde.

Au cours du trimestre de mars, la demande devrait rester faible en raison d'un nombre moins élevé de jours de mariage propices, a déclaré le WGC.

Les mariages sont l'un des principaux moteurs des achats d'or en Inde, le lingot sous forme de bijoux étant un élément essentiel de la tenue vestimentaire de la mariée et un cadeau très apprécié de la famille et des invités.

La consommation d'or indienne au cours du trimestre octobre-décembre a chuté de 4 % pour atteindre 266,2 tonnes, la baisse de la demande de bijoux ayant éclipsé la hausse des ventes de pièces et de barres à des fins d'investissement, a déclaré le WGC.

Parallèlement, la contrebande d'or vers l'Inde a pris de l'ampleur pour atteindre environ 130 tonnes contre 110 tonnes il y a un an, a déclaré M. Somasundaram, en raison des prix qui ont atteint des sommets.

Le ministère indien du commerce a soutenu une demande de longue date de l'industrie de la joaillerie pour réduire les droits d'importation sur les barres d'or, ont déclaré des responsables du gouvernement et de l'industrie, alors que l'on craint que les droits ne nuisent davantage aux exportations de joaillerie du pays, qui sont en train de s'effondrer. (Reportage de Rajendra Jadhav ; Rédaction de Varun H K)