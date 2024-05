Les prix à la consommation en Chine ont augmenté pour le troisième mois consécutif en avril, tandis que les prix à la production ont continué à baisser, signalant une amélioration de la demande intérieure, alors que Pékin fait face à des défis dans sa tentative de consolider une économie chancelante.

Ces chiffres très surveillés font suite à des données sur les importations supérieures aux prévisions pour le mois d'avril, suggérant qu'une série de mesures de soutien politique au cours des derniers mois pourrait aider à renforcer la confiance des consommateurs.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3 % en avril par rapport à l'année précédente, selon les données du Bureau national des statistiques, samedi, contre une hausse de 0,1 % en mars et une prévision de 0,2 % selon un sondage Reuters.

"Si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, les données sur l'inflation des prix à la consommation suggèrent un retour de la demande, en particulier dans les services", a déclaré Xu Tianchen, économiste principal à l'Economist Intelligence Unit.

L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et du carburant, a augmenté de 0,7 % en avril, contre 0,6 % en mars.

Dans l'ensemble, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1 % par rapport au mois précédent, dépassant la prévision d'une baisse de 0,1 % dans les sondages et inversant la baisse de 1 % en mars.

La plupart des observateurs de la Chine estiment que Pékin a encore du pain sur la planche et que la dynamique pourrait s'avérer insoutenable, car les enquêtes officielles révèlent un ralentissement de l'activité des usines et des services, tandis que la longue crise du logement ne montre aucun signe d'apaisement, ce qui plaide en faveur d'un soutien politique accru.

"Les hausses de prix des entreprises de services publics sont un autre facteur potentiel", a ajouté M. Xu.

"Les tensions budgétaires auxquelles sont confrontés certains gouvernements locaux affectent les subventions qu'ils reçoivent, ce qui pourrait les obliger à répercuter les coûts supplémentaires sur les ménages pour joindre les deux bouts.

Les autorités sont aux prises avec une dette municipale de 13 000 milliards de dollars, et le Conseil d'État, ou cabinet, a demandé aux gouvernements locaux lourdement endettés de retarder ou d'interrompre certains projets d'infrastructure financés par l'État.

"Les données sur les prix suggèrent que la demande intérieure se redresse, que l'offre et la demande continuent de s'améliorer et que les perspectives pour la demande intérieure et la reprise des prix sont optimistes", a déclaré Zhou Maohua, chercheur en macroéconomie à la China Everbright Bank.

"Cependant, les prix à la consommation restent bas et le secteur de la fabrication industrielle est toujours sous pression, ce qui reflète une demande effective insuffisante et le fait que la reprise dans le secteur n'est pas encore suffisamment équilibrée.

L'indice des prix à la production (PPI) a chuté de 2,5 % en avril par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la baisse de 2,8 % enregistrée le mois précédent, mais prolonge une série de baisses qui dure depuis un an et demi.

Vendredi, la banque centrale chinoise a déclaré qu'elle rendrait sa politique monétaire flexible, précise et efficace et qu'elle encouragerait une reprise modérée des prix à la consommation afin de consolider la reprise économique.

Ces commentaires, formulés dans un rapport trimestriel sur la politique monétaire, font suite aux remarques formulées en avril par le Politburo, l'organe décisionnel suprême du parti communiste au pouvoir, selon lesquelles la Chine utilisera des outils politiques, tels que le ratio des réserves obligatoires (RRR) des banques et les taux d'intérêt, pour soutenir la croissance.

Compte tenu du jugement de la réunion du Politburo selon lequel "la demande effective est encore insuffisante...", la politique de soutien devrait tirer parti de l'élan, en renforçant la gestion des attentes et en créant davantage de scénarios de consommation", a déclaré Bruce Pang, économiste en chef pour la Chine chez Jones Lang LaSalle.

De nombreux analystes estiment que l'objectif de croissance économique de la Chine d'environ 5 % en 2024 sera difficile à atteindre sans un soutien politique supplémentaire. (Reportage de Joe Cash et Qiaoyi Li ; Rédaction de William Mallard et Clarence Fernandez)