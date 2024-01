Les prix de la plupart des métaux de base ont chuté mardi, plombés par un dollar américain plus fort et des inquiétudes sur la demande future après que le principal consommateur, la Chine, ait renoncé à une réduction de taux attendue.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,6 % à 8 332,50 $ la tonne métrique à 0356 GMT, tandis que le contrat de cuivre de mars le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a diminué de 0,1 % à 67 760 yuans (9 432,73 $) la tonne.

Le dollar a grimpé alors que les remarques optimistes des banquiers centraux ont tempéré les attentes de réduction des taux d'intérêt, rendant les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

"Les investisseurs doivent reconnaître que 2024 pourrait être la première année, depuis 2020, à connaître un ralentissement synchronisé dans la plupart des grandes économies. Les paris baissiers sur les métaux augmenteraient de la part des fonds qui veulent jouer l'histoire du ralentissement macroéconomique", a déclaré Sandeep Daga, directeur du Metal Intelligence Centre.

"La plupart des données (américaines) publiées depuis le début de l'année montrent que le courant sous-jacent (macroéconomique baissier) est plus chaud que les investisseurs ne le pensaient. Cela devrait entraîner un ajustement des attentes des investisseurs par le biais de la force du dollar", a déclaré M. Daga.

Pendant ce temps, la banque centrale chinoise a laissé le taux d'intérêt à moyen terme inchangé lundi, défiant les attentes du marché pour une réduction.

Le nickel au LME a baissé de 0,5 % à 16 130 dollars la tonne, le plomb a baissé de 0,5 % à 2 098,50 dollars, l'étain a augmenté de 0,1 % à 24 825 dollars, le zinc est resté stable à 2 558,50 dollars et l'aluminium a baissé de 0,3 % à 2 199 dollars.

Le nickel du SHFE a chuté de 1,1% à 126 300 yuans, le plomb a baissé de 0,1% à 16 195 yuans, tandis que l'étain a augmenté de 0,6% à 209 540 yuans.

L'aluminium SHFE a chuté de 0,8% à 18 790 yuans la tonne, après avoir atteint son plus bas niveau en quatre semaines à 18 780 yuans plus tôt dans la session et s'apprêtant à subir une quatrième perte quotidienne consécutive.

Le zinc SHFE a augmenté de 0,8 % pour atteindre 21 290 yuans. Il a atteint son plus haut niveau depuis le 4 janvier à 21 400 yuans plus tôt dans la session, suivant les gains de la nuit de Londres sur le plan de suspension de Nyrstar pour ses opérations de fusion de zinc aux Pays-Bas.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

(1 $ = 7,1835 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Sherry Jacob-Phillips)